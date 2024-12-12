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У метро Києва відбулись ремонтні роботи на рейках — деталі

12 грудня 2024 13:33
Аркадій Пастула - Редактор
У метро Києва тривають роботи з заміни рейок — фото
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА
Аркадій Пастула - Редактор

У метро Києва проходять планові роботи із заміни рейок та їх діагностики. Спеціалісти вже замінили частину з них між станціями "Майдан Незалежності" – "Площа Українських Героїв".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 12 грудня.

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Фахівці використовують дефектоскоп для перевірки стану рейок, що дозволяє виявляти дефекти на ранніх етапах та своєчасно виконувати ремонт або заміну.

Ремонт метро в Києві
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 

У комунальному підприємстві зазначають, що за нічну зміну одна бригада обстежує приблизно 3 км колій. Щоночі на кожній лінії метро працює декілька бригад дефектоскопістів. 

Фахівці в метро Києва
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 
Роботи з ремонту в метро Києва
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 
Заміна рейок у "Київському метрополітені"
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 

У підприємстві наголошують, що заміна рейок — це один з важливих етапів утримання колійної інфраструктури.

Ремотні роботи в столичному метрополітені
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 

Відомо, що фахівці встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг.

Ремонт у метро Києва
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 
Заміна рейок у метро Києва
Ремонт в метро Києва. Фото: КМДА 

"Діагностику і, за необхідності, заміну рейок виконують регулярно, оскільки це необхідно для підтримки належного стану інфраструктури метрополітену. Загалом поточні роботи з утримання тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання у столичній підземці тривають безперервно. Щоночі до цього процесу залучені близько 400 працівників профільної служби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у метро Києва майже рік тому на декількох станціях синьої гілки сталася розгерметизація. Наразі їх відкрито для пасажирів після відновлювальних робіт, які обійшлися майже у пів мільярда гривень.

Також транспортний аналітик Олександр Гречко розповів, що у Києві не планують підвищувати тарифи на громадський транспорт у 2025 році. 

Київ поїздки ремонт метро КМДА

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