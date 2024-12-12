У метро Києва тривають роботи з заміни рейок — фото

У метро Києва відбулись ремонтні роботи на рейках — деталі
У метро Києва проходять планові роботи із заміни рейок та їх діагностики. Спеціалісти вже замінили частину з них між станціями "Майдан Незалежності" – "Площа Українських Героїв".
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 12 грудня.
Ремонтні роботи в "Київському метрополітені"
Фахівці використовують дефектоскоп для перевірки стану рейок, що дозволяє виявляти дефекти на ранніх етапах та своєчасно виконувати ремонт або заміну.
У комунальному підприємстві зазначають, що за нічну зміну одна бригада обстежує приблизно 3 км колій. Щоночі на кожній лінії метро працює декілька бригад дефектоскопістів.
У підприємстві наголошують, що заміна рейок — це один з важливих етапів утримання колійної інфраструктури.
Відомо, що фахівці встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг.
"Діагностику і, за необхідності, заміну рейок виконують регулярно, оскільки це необхідно для підтримки належного стану інфраструктури метрополітену. Загалом поточні роботи з утримання тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання у столичній підземці тривають безперервно. Щоночі до цього процесу залучені близько 400 працівників профільної служби", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у метро Києва майже рік тому на декількох станціях синьої гілки сталася розгерметизація. Наразі їх відкрито для пасажирів після відновлювальних робіт, які обійшлися майже у пів мільярда гривень.
Також транспортний аналітик Олександр Гречко розповів, що у Києві не планують підвищувати тарифи на громадський транспорт у 2025 році.
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