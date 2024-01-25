В метро Киева запустят 10 польских вагонов в 2024 году

Переданные Польшей вагоны. Иллюстративное фото: Виталий Кличко

В этом году коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует запустить десять новых вагонов. Их передала Польша как гуманитарную помощь.

Об этом пишет BigKyiv.

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Отмечается, что в 2024 году планируется запустить два поезда по пять вагонов — их столичный метрополитен получил в виде гуманитарной помощи от Польши.

Известно, что в прошлом году Киеву передали 60 вагонов метро из Варшавы, которые произвели в 1990-х годах на заводе в российских Мытищах.

Подобная серия уже эксплуатируется в Киеве, но польские вагоны были модернизированы.

Ранее мы рассказали, как будут ремонтировать каждую из станций и повлияет ли метро не только на безопасность в подземелье, но и на земли над веткой метро. Своими мнениями об этом поделились эксперты.