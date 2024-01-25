У метро Києва запустять 10 польських вагонів у 2024 році

Передані Польщею вагони. Ілюстративне фото: Віталій Кличко

У цьому році комунальне підприємство "Київський метрополітен" планує запустити десять нових вагонів. Їх передала Польща, як гуманітарну допомогу.

Про це пише BigKyiv.

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Зазначається, що протягом 2024 року планують запустити два поїзди по п'ять вагонів — їх столичний метрополітен отримав у вигляді гуманітарної допомоги від Польщі.

Відомо, що минулого року Києву передали 60 вагонів метро з Варшави, які виробили у 1990-х роках на заводі в російських Митищах.

Така ж серія вже експлуатується у Києві, але польські вагони були модернізовані.

Раніше ми розповіли, як будуть ремонтувати кожну зі станцій і чи вплине метро не лише на безпеку в підземеллі, а й на землі над гілкою метро. Своїми думками про це поділилися експерти.