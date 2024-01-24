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В КМДА назвали причину деформації між станціями київського метро

24 січня 2024 19:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В КМДА назвали причину деформації між станціями київського метро
Київське метро. Фото: КМДА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили висновок, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки. Такі висновки були отримані сьогодні, 24 січня.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, пише пресслужба КМДА. 

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Через що сталася деформація

За його словами, цей відрізок тунелю проходить у дуже складних гідрогеологічних умовах, адже ґрунти є водонасиченими, з шаром торфу, дрібного та середнього піску.

Кандибор додав, що такі висновки є попередніми, експертне дослідження продовжується й далі. 

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", — наголосив директор департаменту.

причини аварії в київському метро
Стан київського метро. Фото: КМДА

Чи правильними були дії київського метрополітену

Також за висновками науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі потрібні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Рух поїздів було зупинено вчасно, завдяки чому вдалося розпочати встановлювати причини виникнення цієї аварійної ситуації, залучаючи потрібних фахівців та виконувати відновлювальні роботи. 

причини аварії в київському метро
Стан київського метро. Фото: КМДА

"КП "Київський метрополітен" — це підприємство подвійного призначення, що забезпечує як транспортну функцію, так і цілодобове укриття населення під час повітряних тривог. Наголошую, що жодного дня станції "синьої" лінії не були зачинені: з 8 до 12 грудня працювали як укриття в цілодобовому режимі. У цей період призупинили рух поїздів лише на шести станціях цієї лінії. А вже з 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями "Теремки" — "Деміївська", — запевнив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він додав, що нині фахівці роблять все можливе, аби ця частина метро між станціями "Деміївська" — Либідська" запрацювала якнайшвидше. 

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як будуть ремонтувати кожну зі станцій і чи вплине метро не лише на безпеку в підземеллі, а й на землі над гілкою метро. Своїми думками про це поділилися експерти.

Київ
ремонт
метро
аварія
КМДА
люди

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