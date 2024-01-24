В КМДА назвали причину деформації між станціями київського метро

Київське метро. Фото: КМДА

Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили висновок, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки. Такі висновки були отримані сьогодні, 24 січня.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, пише пресслужба КМДА.

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Через що сталася деформація

За його словами, цей відрізок тунелю проходить у дуже складних гідрогеологічних умовах, адже ґрунти є водонасиченими, з шаром торфу, дрібного та середнього піску.

Кандибор додав, що такі висновки є попередніми, експертне дослідження продовжується й далі.

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", — наголосив директор департаменту.

Стан київського метро. Фото: КМДА

Чи правильними були дії київського метрополітену

Також за висновками науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі потрібні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Рух поїздів було зупинено вчасно, завдяки чому вдалося розпочати встановлювати причини виникнення цієї аварійної ситуації, залучаючи потрібних фахівців та виконувати відновлювальні роботи.

Стан київського метро. Фото: КМДА

"КП "Київський метрополітен" — це підприємство подвійного призначення, що забезпечує як транспортну функцію, так і цілодобове укриття населення під час повітряних тривог. Наголошую, що жодного дня станції "синьої" лінії не були зачинені: з 8 до 12 грудня працювали як укриття в цілодобовому режимі. У цей період призупинили рух поїздів лише на шести станціях цієї лінії. А вже з 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями "Теремки" — "Деміївська", — запевнив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він додав, що нині фахівці роблять все можливе, аби ця частина метро між станціями "Деміївська" — Либідська" запрацювала якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як будуть ремонтувати кожну зі станцій і чи вплине метро не лише на безпеку в підземеллі, а й на землі над гілкою метро. Своїми думками про це поділилися експерти.