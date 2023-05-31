Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В метро Киева женщина попала под поезд arrow

В метро Киева женщина попала под поезд

31 мая 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В метро Киева женщина попала под поезд
Метро в Киеве. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 мая, в столичном метро произошла трагедия. Молодая женщина попала под поезд и погибла.

Об этом сообщает журналистка Наталья Соколенко и КГГА.

Читайте также:

Смерть женщины в метро

Соколенко рассказала, что молодая девушка самостоятельно прыгнула на рельсы.

"Девушка прыгнула под поезд на станции метро "Дворец Украина". Подойти и зафиксировать я не решилась, вышла вверх вместе со всеми пассажирами. Машинист сказал — насмерть", — сообщила журналистка.

В результате инцидента в Киеве были закрыты три станции метро на "синей" ветке. Сейчас все они возобновили свою работу.

 

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на рельсы на станции "Дворец "Украина". К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 апреля в час пик в метро Киева упал мужчина на рельсы. Правоохранители выяснили обстоятельства случая.

Также мы писали, что в Киеве заблокировали деятельность группы телефонных мошенников. Они воровали деньги клиентов украинских банков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас