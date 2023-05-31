В метро Киева женщина попала под поезд

Метро в Киеве. Фото: google.com

Сегодня, 31 мая, в столичном метро произошла трагедия. Молодая женщина попала под поезд и погибла.

Об этом сообщает журналистка Наталья Соколенко и КГГА.

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Соколенко рассказала, что молодая девушка самостоятельно прыгнула на рельсы.

"Девушка прыгнула под поезд на станции метро "Дворец Украина". Подойти и зафиксировать я не решилась, вышла вверх вместе со всеми пассажирами. Машинист сказал — насмерть", — сообщила журналистка.

В результате инцидента в Киеве были закрыты три станции метро на "синей" ветке. Сейчас все они возобновили свою работу.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на рельсы на станции "Дворец "Украина". К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 апреля в час пик в метро Киева упал мужчина на рельсы. Правоохранители выяснили обстоятельства случая.

Также мы писали, что в Киеве заблокировали деятельность группы телефонных мошенников. Они воровали деньги клиентов украинских банков.