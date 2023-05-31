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У метро Києва жінка потрапила під потяг

31 травня 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У метро Києва жінка потрапила під потяг
Метро в Києві. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, у столичному метро сталася трагедія. Молода жінка потрапила під потяг та загинула.

Про це повідомляє журналістка Наталія Соколенко та КМДА.

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Соколенко розповіла, що молода дівчина самостійно стрибнула на рейки. 

"Дівчина стрибнула під потяг на станції метро "Палац Україна". Підійти і зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом з усіма пасажирами. Машиніст сказав — на смерть", — повідомила журналістка. 

Внаслідок інциденту у Києві було зачинено три станції метро на "синій" гілці. Наразі всі вони відновили свою роботу.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажирки на колії на станції "Палац "Україна". На жаль, випадок летальний, всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 14 квітня в час пік в метро Києва впав чоловік на колії. Правоохоронці з’ясували обставини випадку.

Також ми писали, що у Києві заблокували діяльність групи телефонних шахраїв. Вони викрадали гроші клієнтів українських банків.

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