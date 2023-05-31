У метро Києва жінка потрапила під потяг
Сьогодні, 31 травня, у столичному метро сталася трагедія. Молода жінка потрапила під потяг та загинула.
Про це повідомляє журналістка Наталія Соколенко та КМДА.
Смерть жінки в метро
Соколенко розповіла, що молода дівчина самостійно стрибнула на рейки.
"Дівчина стрибнула під потяг на станції метро "Палац Україна". Підійти і зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом з усіма пасажирами. Машиніст сказав — на смерть", — повідомила журналістка.
Внаслідок інциденту у Києві було зачинено три станції метро на "синій" гілці. Наразі всі вони відновили свою роботу.
"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажирки на колії на станції "Палац "Україна". На жаль, випадок летальний, всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 14 квітня в час пік в метро Києва впав чоловік на колії. Правоохоронці з’ясували обставини випадку.
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