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В метрополитене Киева предлагают работу — кого ищут и сколько готовы платить

15 января 2024 18:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В метрополитене Киева предлагают работу — кого ищут и сколько готовы платить
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" ищет на работу сотрудников для обслуживания и ремонта эскалаторов. Всего открыто 67 вакансий.

Об этом говорится на Официальном портале Киева.

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В частности, на работу приглашают слесарей-электриков, слесарей-ремонтников и электромехаников. В метрополитене обещают официальное трудоустройство и денежные начисления, а именно больничный, отпуск, материальную помощь на оздоровление и социальные гарантии.

Рабочий график с 8:00 до 17:00, также есть посменный. Выходные в субботу и воскресенье.

Что касается заработной платы, то она формируется соответственно разряда, стажа работы (от +7%), вредности условий труда (+12%) и т.д.

Средняя заработная плата составляет:

  • 3-й разряд — 12 025 грн;
  • 4-й разряд — 13 680 грн;
  • 5-й разряд — 15 671 грн;
  • 6-й разряд — 18 158 грн.

Напомним, на днях мы рассказывали, когда могут открыть "синюю" ветку метро в Киеве.

В свою очередь депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.

Киев
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метро
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вакансии

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