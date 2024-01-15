В метрополитене Киева предлагают работу — кого ищут и сколько готовы платить
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" ищет на работу сотрудников для обслуживания и ремонта эскалаторов. Всего открыто 67 вакансий.
Об этом говорится на Официальном портале Киева.
Работа в киевском метрополитене
В частности, на работу приглашают слесарей-электриков, слесарей-ремонтников и электромехаников. В метрополитене обещают официальное трудоустройство и денежные начисления, а именно больничный, отпуск, материальную помощь на оздоровление и социальные гарантии.
Рабочий график с 8:00 до 17:00, также есть посменный. Выходные в субботу и воскресенье.
Что касается заработной платы, то она формируется соответственно разряда, стажа работы (от +7%), вредности условий труда (+12%) и т.д.
Средняя заработная плата составляет:
- 3-й разряд — 12 025 грн;
- 4-й разряд — 13 680 грн;
- 5-й разряд — 15 671 грн;
- 6-й разряд — 18 158 грн.
Напомним, на днях мы рассказывали, когда могут открыть "синюю" ветку метро в Киеве.
В свою очередь депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.
Читайте Новини.LIVE!