Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У метрополітені Києва пропонують роботу — кого шукають та скільки готові платити arrow

У метрополітені Києва пропонують роботу — кого шукають та скільки готові платити

15 січня 2024 18:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У метрополітені Києва пропонують роботу — кого шукають та скільки готові платити
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" шукає на роботу працівників для обслуговування і ремонту ескалаторів. Загалом відкрито 67 вакансій. 

Про це йдеться на Офіційному порталі Києва. 

Читайте також:

Робота у київському метрополітені

Зокрема, на роботу запрошують слюсарів-електриків, слюсарів-ремонтників та електромеханіків. У метрополітені обіцяють офіційне працевлаштування та грошові нарахування, а саме лікарняний, відпустку, матеріальну допомогу на оздоровлення та соціальні гарантії.

Робочий графік з 8:00 до 17:00, є також позмінний. Вихідні у суботу та неділю.

Що стосується заробітної плати, то вона формується відповідно розряду, стажу роботи (від +7%), шкідливості умов праці (+12%) тощо. 

Середня заробітна плата становить:

  • 3-й розряд — 12 025 грн;
  • 4-й розряд — 13 680 грн;
  • 5-й розряд — 15 671 грн;
  • 6-й розряд — 18 158 грн.

Нагадаємо, днями ми розповідали, коли можуть відкрити "синю" гілку метро у Києві.

Своєю чергою депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

Київ
робота
метро
працівники
підприємства
вакансії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі