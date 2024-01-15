У метрополітені Києва пропонують роботу — кого шукають та скільки готові платити

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" шукає на роботу працівників для обслуговування і ремонту ескалаторів. Загалом відкрито 67 вакансій.

Про це йдеться на Офіційному порталі Києва.

Читайте також:

Робота у київському метрополітені

Зокрема, на роботу запрошують слюсарів-електриків, слюсарів-ремонтників та електромеханіків. У метрополітені обіцяють офіційне працевлаштування та грошові нарахування, а саме лікарняний, відпустку, матеріальну допомогу на оздоровлення та соціальні гарантії.

Робочий графік з 8:00 до 17:00, є також позмінний. Вихідні у суботу та неділю.

Що стосується заробітної плати, то вона формується відповідно розряду, стажу роботи (від +7%), шкідливості умов праці (+12%) тощо.

Середня заробітна плата становить:

3-й розряд — 12 025 грн;

4-й розряд — 13 680 грн;

5-й розряд — 15 671 грн;

6-й розряд — 18 158 грн.

Нагадаємо, днями ми розповідали, коли можуть відкрити "синю" гілку метро у Києві.

Своєю чергою депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт.