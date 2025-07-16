Движение метро в Киеве — некоторые поезда изменили направление

Пассажеры в метро. Фото: Новини.LIVE

В киевском метро есть изменения в работе поездов. Это связано с пожаром возле ограждения наземного участка путей метрополитена.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) 16 июля.

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В КГГА рассказали, что на "красной" линии метро поезда сейчас курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход.

"Изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте уже работают пожарные и другие специалисты, чтобы устранить последствия пожара.

Скриншот сообщения КГГА

Напомним, 15 июля в столичном метро организовали ярмарку вакансий. Общение будет происходить в вестибюле станции метро "Майдан Независимости".

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