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Головна Київ У метрополітені Києва змінили рух потягів — яка причина

У метрополітені Києва змінили рух потягів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:53
Рух метро у Києві — деякі потяги змінили напрямок
Пасажари в метро. Фото: Новини.LIVE

У київському метро є зміни в роботі потягів. Це пов'язано з пожежею біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену. 

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) 16 липня. 

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Зміни руху потягів метро у Києві

У КМДА розповіли, що на "червоній" лінії метро поїзди наразі курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.

"Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці вже працюють пожежники та інші фахівці, аби усунути наслідки пожежі. 

Рух метро у Києві
Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 15 липня у столичному метро організували ярмарок вакансій. Спілкування відбуватиметься у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності".

Також ми писали, що український дослідник розповів, які таємниці ховає станція метро "Позняки".

Київ метро пожежа КМДА громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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