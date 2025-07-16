Рух метро у Києві — деякі потяги змінили напрямок

Пасажари в метро. Фото: Новини.LIVE

У київському метро є зміни в роботі потягів. Це пов'язано з пожежею біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) 16 липня.

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У КМДА розповіли, що на "червоній" лінії метро поїзди наразі курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинені на вхід.

"Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці вже працюють пожежники та інші фахівці, аби усунути наслідки пожежі.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 15 липня у столичному метро організували ярмарок вакансій. Спілкування відбуватиметься у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності".

Також ми писали, що український дослідник розповів, які таємниці ховає станція метро "Позняки".