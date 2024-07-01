Когда состоятся первые захоронения на Национальном военном кладбище — ответ Минветеранов

Проект национального военного кладбища. Фото: Министерство по делам ветеранов

Уже этой осенью состоятся первые захоронения на Национальном военном кладбище в Киевской области. Из-за благоприятных погодных условий строительство кладбища уже началось.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, благоприятная погода способствует ускорению строительства и приближению начала захоронений. Относительно дискуссий с местными жителями, выражающими протест против строительства кладбища, чиновник отметил, что переговоры продолжаются. Он также отметил, что лично посетил место строительства кладбища неоднократно.

"Люди защищают лес, люди не хотят слышать все аргументы, предоставляемые государственным учреждением "Национальное военно-мемориальное кладбище" и Министерство по делам ветеранов", — заявил Порхун.

Он также отметил, что акции протеста еще продолжаются. Например, на прошлой неделе прошла акция у Министерства по делам ветеранов.

Относительно расстояния от первого сектора захоронений до населенного пункта, Порхун подчеркнул, что он составит 500-700 метров, хотя по строительным нормам расстояние может быть и 300 метров. Лес будет оставаться буферной зоной между кладбищем и деревней.

Ранее мы писали, что в Минветеранов определили место, на котором воплотят проект по увековечиванию памяти погибших военных . Его реализуют в Гатненском территориальном обществе Киевской области.

Также мы писали, что ранее жители Мархаловки Киевской области выступили против строительства Национального военного кладбища рядом с их поселком.