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У Мінветеранів розповіли, коли відбудуться перші поховання на Національному військовому кладовищі

1 липня 2024 22:01
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Бригадир Софія
редактор
Коли відбудуться перші поховання на Національному військовому кладовищі — відповідь Мінветеранів
Проєкт національного військового кладовища. Фото: Міністерство у справах ветеранів
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вже цієї осені відбудуться перші поховання на Національному військовому кладовищі у Київській області. Через сприятливі погодні умови, будівництво кладовища вже розпочалося.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, сприятлива погода сприяє пришвидшенню будівництва та наближенню початку поховань. Щодо дискусій з місцевими жителями, які висловлюють протест проти будівництва цвинтаря, посадовець зауважив, що переговори тривають. Він також зазначив, що особисто відвідав місце будівництва кладовища неодноразово.

"Люди захищають ліс, люди не хочуть чути всі аргументи, які надають державна установа "Національне військово-меморіальне кладовище" та Міністерство у справах ветеранів", — заявив Порхун.

Він також зазначив, що акції протесту ще тривають. Наприклад, минулого тижня відбулася акція біля Міністерства у справах ветеранів.

Щодо відстані від першого сектора поховань до населеного пункту, Порхун наголосив, що вона становитиме 500-700 метрів, хоча за будівельними нормами відстань може бути й 300 метрів. Ліс залишатиметься буферною зоною між цвинтарем та селом.

Раніше ми писали, що в Мінветеранів визначили місце, на якому втілять проєкт із вшанування та увічнення пам'яті загиблих військових. Його реалізують в Гатненській територіальній громаді Київської області.

Також ми писали, що раніше мешканці Мархалівки Київської області виступили проти будівництва Національного військового кладовища поруч з їхнім селищем. 

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