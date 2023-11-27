В "Могилянке" начали "реставрацию" братских кельй — активисты бьют тревогу

Демонтаж крыши в одной из келий НаУКМА. Фото: Спадщина/Telegram

На днях в 200-летней келье Братского Монастыря в НаУКМА начался ряд строительных работ, а именно разбор деревянного перекрытия. Активистов возмутили соответствующие незаконные действия и после нескольких попыток убедить правоохранителей, удалось временно приостановить строительство.

Об этом сообщает сообщество Спадщина.

Читайте также:

Детали скандала

Сообщается, что активисты впервые увидели строительные работы на территории монастыря 24 ноября. Как выяснилось, крышу кельи разбирали без требуемого для этого паспорта.

В связи с этим активисты вызвали полицию — правоохранители хоть и подтвердили отсутствие документов, однако назвали работы законными из-за "наличия разрешения на строительство". Более того, полицейские никоим образом не отреагировали на статью 22 Закона "Об охране культурного наследия", согласно которой запрещается смена памятников.

Полиция на месте происшествия. Фото: Спадщина/Telegram

В свою очередь, представитель НаУКМА отказался от комментариев. Впрочем, спросил, как активисты убедились в отсутствии паспорта объекта, "если не имели возможности обойти здание со всех сторон".

Разобраны балки из монастыря. Фото: Спадщина/Telegram

На следующий день, 25 ноября, строительные работы продолжились даже во время воздушной тревоги. Активисты снова вызвали полицию и инспектора по благоустройству, при присутствии которых строители спешно начали вывозить демонтированные аутентичные балки. Что интересно, прораб подтвердил отсутствие паспорта объекта и когда инспектор хотел составить протокол, тот отошел якобы за документами, после чего скрылся из-за противоположного выхода.

Таким образом, инспектор выдал предписание, которое прекращает работы на территории достопримечательности до получения контрольной карты.

Что хотят сделать с кельями

Отмечается, что президент академии Сергей Квит — единственный, кто дал хоть какие-то комментарии на этот счет. Как он сообщил изданию "Вечерний Киев", в монастыре проходят работы по "реставрации". По его словам, в кельях, где находится факультет информатики, хотят создать современное образовательное пространство, направленное на повышение квалификации ИТ-специалистов.

Соответственно, проект "реставрации" предусматривает:

демонтаж деревянного перекрытия и его замену;

разбор перегородок и их замену;

устройство дополнительной лестничной клетки и полную замену стропильной системы крыши с устройством окон для выхода на кровлю.

Как известно, все запланированные работы хотят выполнить за счет криптовалютной биржи WhiteBIT, с которой в прошлом году академия подписала меморандум о сотрудничестве.

В то же время паспорт объекта с визуализацией и контрольная карточка на нарушение благоустройства отсутствуют.

Напомним, в лицее МВД заменят окна с тройными наценками.

Добавим, правоохранители сообщили о новом подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевстройреконструкция", а также поставщику и двум подрядчикам. Их обвиняют в хищении более 4,34 млн грн на ремонте лифтов.