В "Могилянке" начали "реставрацию" братских кельй — активисты бьют тревогу
На днях в 200-летней келье Братского Монастыря в НаУКМА начался ряд строительных работ, а именно разбор деревянного перекрытия. Активистов возмутили соответствующие незаконные действия и после нескольких попыток убедить правоохранителей, удалось временно приостановить строительство.
Об этом сообщает сообщество Спадщина.
Детали скандала
Сообщается, что активисты впервые увидели строительные работы на территории монастыря 24 ноября. Как выяснилось, крышу кельи разбирали без требуемого для этого паспорта.
В связи с этим активисты вызвали полицию — правоохранители хоть и подтвердили отсутствие документов, однако назвали работы законными из-за "наличия разрешения на строительство". Более того, полицейские никоим образом не отреагировали на статью 22 Закона "Об охране культурного наследия", согласно которой запрещается смена памятников.
В свою очередь, представитель НаУКМА отказался от комментариев. Впрочем, спросил, как активисты убедились в отсутствии паспорта объекта, "если не имели возможности обойти здание со всех сторон".
На следующий день, 25 ноября, строительные работы продолжились даже во время воздушной тревоги. Активисты снова вызвали полицию и инспектора по благоустройству, при присутствии которых строители спешно начали вывозить демонтированные аутентичные балки. Что интересно, прораб подтвердил отсутствие паспорта объекта и когда инспектор хотел составить протокол, тот отошел якобы за документами, после чего скрылся из-за противоположного выхода.
Таким образом, инспектор выдал предписание, которое прекращает работы на территории достопримечательности до получения контрольной карты.
Что хотят сделать с кельями
Отмечается, что президент академии Сергей Квит — единственный, кто дал хоть какие-то комментарии на этот счет. Как он сообщил изданию "Вечерний Киев", в монастыре проходят работы по "реставрации". По его словам, в кельях, где находится факультет информатики, хотят создать современное образовательное пространство, направленное на повышение квалификации ИТ-специалистов.
Соответственно, проект "реставрации" предусматривает:
- демонтаж деревянного перекрытия и его замену;
- разбор перегородок и их замену;
- устройство дополнительной лестничной клетки и полную замену стропильной системы крыши с устройством окон для выхода на кровлю.
Как известно, все запланированные работы хотят выполнить за счет криптовалютной биржи WhiteBIT, с которой в прошлом году академия подписала меморандум о сотрудничестве.
В то же время паспорт объекта с визуализацией и контрольная карточка на нарушение благоустройства отсутствуют.
Напомним, в лицее МВД заменят окна с тройными наценками.
Добавим, правоохранители сообщили о новом подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевстройреконструкция", а также поставщику и двум подрядчикам. Их обвиняют в хищении более 4,34 млн грн на ремонте лифтов.
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