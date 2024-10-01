Восстановление Охматдета — сколько средств выделило государство

Последствия попадания в больницу "Охматдет" 8 июля. Фото: НДСЛ Охматдет

По данным Министерства здравоохранения, государство выделило 100 млн грн на восстановление "Охматдета" после вражеской атаки 8 июля. Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.

Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Дмитрий Слободянюк на вопросы корреспондентки Новини.LIVE.

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Слободянюк заявил, что правительство Украины выделило значительные средства на восстановление детской больницы "Охматдет" после вражеской атаки, которая произошла 8 июля текущего года.

В частности, правительством было выделено 100 млн грн из резервного фонда. Кроме того, на казначейский счет больницы поступили взносы в размере 330 млн грн.

Госсекретарь Минздрава также отметил, что на счету UNITED24 в Нацбанке хранятся средства, которые собирали украинцы через платформу Monobank. Однако точную сумму он не уточнил.

Удар по "Охматдету" — что известно

Утром 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве. В тот день врачи делали капельницы больным детям прямо на улице.

В результате атаки по детскому медицинскому учреждению были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Мы писали о том, что Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета".

В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство"", собравший почти 400 млн грн для "Охматдет", медлит с перечислением средств.