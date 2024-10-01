Восстановление Охматдета — сколько средств выделило государство

В МЗУ назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета
По данным Министерства здравоохранения, государство выделило 100 млн грн на восстановление "Охматдета" после вражеской атаки 8 июля. Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.
Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Дмитрий Слободянюк на вопросы корреспондентки Новини.LIVE.
Отстройка "Охматдета"
Слободянюк заявил, что правительство Украины выделило значительные средства на восстановление детской больницы "Охматдет" после вражеской атаки, которая произошла 8 июля текущего года.
В частности, правительством было выделено 100 млн грн из резервного фонда. Кроме того, на казначейский счет больницы поступили взносы в размере 330 млн грн.
Госсекретарь Минздрава также отметил, что на счету UNITED24 в Нацбанке хранятся средства, которые собирали украинцы через платформу Monobank. Однако точную сумму он не уточнил.
Удар по "Охматдету" — что известно
Утром 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве. В тот день врачи делали капельницы больным детям прямо на улице.
В результате атаки по детскому медицинскому учреждению были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.
Мы писали о том, что Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета".
В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство"", собравший почти 400 млн грн для "Охматдет", медлит с перечислением средств.
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