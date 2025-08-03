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Главная Киев В Муниципальную охрану идут, чтобы не попасть в армию — детали

В Муниципальную охрану идут, чтобы не попасть в армию — детали

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:07
Бронирование в Муниципальной охране Киева — какая проблема
Сотрудники "Муниципальной охраны" Киева. Фото: "Муниципальная охрана"

В "Муниципальной охране" Киева наблюдается распространенная практика, что туда идут, чтобы не попасть в армию. В то же время там также работают ветераны и участники боевых действий.

Об этом рассказали ветеран Олег Симороз и депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в проекте "Наша справа".

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Организация получает государственную бронь для своих сотрудников. Одно из условий для трудоустройства — иметь военно-учетный документ, обновленный после 24 февраля 2022 года.

"Там есть и ветераны, и участники боевых действий, но очень распространена практика, которая есть теперь в "Муниципальной охране", теперь туда, наоборот, идут, чтобы не попасть в армию. Мы абсолютно здоровых людей, кроме того, что берем на эту работу, мы предоставляем им бронирование, то есть это приют от службы в армии", — отметил Симороз.

На официальном сайте указано, что у них числится 1600 сотрудников, под охраной которых находятся 1115 объектов.

Витренко рассказал, что 1600 человек — это предельная численность "Муниципальной охраны". Сейчас там работают около 200-300 женщин.

"Все остальные, я считаю, люди, которые должны выполнять напрямую свои конституционные обязанности, а не прятаться за красивой формой и заниматься непонятными вещами. То есть охранять ярмарки или охранять, например, другие незаконные сооружения. В это же время финансирование "Муниципальной охраны" из года в год растет", — заметил депутат Киевского горсовета.

Организация стоит городу 1% от годового бюджета. В прошлом году это было 740 млн грн, а в 2025 году — более 820 млн грн.

"Расходы на эту организацию превышают индекс инфляции, который существует в нашей стране", — добавил Витренко.

Напомним, в "Муниципальной охране" Киева может работать бывший боец так называемой "ЛНР" Вилли Переходенко.

Кроме того, в столице наблюдается парковочный коллапс. Из-за хаоса во дворах не могут проехать пожарные, медики или другие службы.

Киев муниципальная охрана мобилизация бронирование финансы охрана
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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