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В музее Ханенко презентовали выставку рефлексий на события войны

11 марта 2023 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко презентовал масштабную выставку "Тем временем в доме Ханенко". Она продлится с 11 по 30 апреля.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Подробности

Почти год все музейные залы были пустыми, чтобы обезопасить экспонаты после полномасштабного вторжения в Украину.

"Проекты каждого из художников, представленных на выставке, являются рефлексиями на события этой войны, на их связь с предыдущими войнами, на судьбы музеев во время полномасштабного вторжения, а также на историю Музея Ханенко, связанную с историей всего города, всей страны и историей мирового искусства в целом", — рассказала заместитель председателя Киевской городской администрации Анна Старостенко.

По ее словам, музей Ханенко — это один из мощных культурных институтов столицы, известный серьезными коллекциями западного и восточного искусства. В условиях военного положения они не могут быть представлены.

"Более того, это заведение испытало существенные повреждения во время ракетных обстрелов 10 октября прошлого года и сейчас готовится к реставрационным работам. Тем не менее, музей продолжает свою работу и даже экспериментирует с новыми формами взаимодействия художников и жаждущих искусства зрителей. Мы благодарим всех, кто поддерживает интерес к культуре в такое непростое время и гордимся нашими заведениями, которые в условиях войны продолжают держать свой культурный фронт", — добавила Старостенко.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Напомним, музей войны объявил о презентации своего проекта "Вторая мировая на карте Украины", которому было уделено несколько лет работы. Проект содержит информацию о 44 596 населенных пунктах, в том числе названия, географическое расположение и подчинение на 1946 и 2014 годы — с момента завершения Второй мировой войны до начала российско-украинской войны.

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