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У музеї Ханенків презентували виставку рефлексій на події війни

11 березня 2023 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентував масштабну виставку "Тим часом в домі Ханенків". Вона триватиме з 11 по 30 квітня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Деталі

Майже рік усі музейні зали були порожніми, щоб убезпечити експонати після повномасштабного вторгнення в Україну. 

"Проєкти кожного з митців, представлених на виставці, є рефлексіями на події цієї війни, на їхній зв’язок із попередніми війнами, на долі музеїв під час повномасштабного вторгнення, а також на історію Музею Ханенків, пов’язану з історією всього міста, всієї країни та історією світового мистецтва в цілому", — розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко

За її словами, музей Ханенків — це одна з потужних культурних інституцій столиці, що відома серйозними колекціями західного та східного мистецтва. В умовах воєнного стану вони не можуть бути презентовані.

"Більш того, цей заклад зазнав суттєвих пошкоджень під час ракетного обстрілу 10 жовтня минулого року і наразі готується до реставраційних робіт. Тим не менш, музей продовжує свою роботу і навіть експериментує з новими формами взаємодії художників та спраглих до мистецтва глядачів. Ми дякуємо усім, хто підтримує інтерес до культури у такий непростий час і пишаємося нашими закладами, котрі в умовах війни продовжують тримати свій культурний фронт", — додала Старостенко.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Нагадаємо, музей війни оголосив про презентацію свого проєкту "Друга світова на карті України", якому було приділено кілька років роботи. Проєкт містить інформацію про 44 596 населених пунктів, у тому числі назви, географічне розташування та підпорядкування на 1946 та 2014 роки — з моменту завершення Другої світової війни до початку російсько-української війни.

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