В МВД рассказали о пострадавших в результате ночной атаки дронами по Киеву

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня ночью, 28 мая, российские оккупационные войска совершили самую массированную за время полномасштабного вторжения дроновую атаку на Киев. В результате обстрелов есть один погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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В ведомстве рассказали, что в Голосеевском районе столицы в результате вражеской атаки поврежден автомобиль, нежилое здание, ТРЦ, склады готовой продукции и строительство. В результате возникли пожары. Известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Кроме этого, в Печерском районе подверглись частичным разрушениям несколько жилых домов. Погибших и пострадавших нет. А в Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших еще уточняется. На местах работают соответствующие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.

В Командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.