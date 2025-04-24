Глава МВД Игорь Клименко заявил о восьми погибших в Киеве — детали

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что информация о количестве погибших в Киеве в результате атаки России нуждается в уточнении. По его словам, сейчас речь идет о восьми погибших, а не девяти.

Об этом Клименко сказал в комментарии журналистам.

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"Ночью в этот район был прилет ракеты, в настоящее время эксперты изъяли остатки ракеты и отдали соответствующим службам, которые проведут экспертизы и уточнят, что это за ракета была и какую боевую массу она имеет", — сказал Клименко.

По его словам, сейчас подтверждено восемь погибших, а девятый человек, которого считали погибшим — это были остатки тел, которые также сейчас на судебно-медицинской экспертизе. В то же время более 70 человек получили ранения, 44 человека находятся в медицинских учреждениях.

"В Киеве прилетов было достаточно много, в одной смене у нас работает около 500 работников ГСЧС и такое же количество следователей, оперативных подразделений, участковых, офицеров полиции, криминалистов, а также волонтеры и врачи экстренной помощи", — отметил министр.

Клименко рассказал, что недалеко от места попадания развернут штаб в школе, там работают три локации и еще три локации в палатках. Правоохранители пытаются в кратчайшие сроки взять объяснения от каждого гражданина, который или потерял дом, или его дом поврежден. Также рядом расположены детский сад и школа, которая тоже получила повреждения.

Спасатели сначала ночью прошли каждую квартиру в домах, а затем утром ни одного пострадавшего или погибшего не обнаружили. Но под завалами еще с большой вероятностью находятся тела погибших.

Напомним, в Киеве спасатели достали тела двух детей из-под завалов разрушенного дома в Святошинском районе.

Также ГСЧС спасла из-под завалов 29-летнего мужчину, который пробыл там всю ночь.