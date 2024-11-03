Атака на Киевскую область 3 ноября — фото последствий

Последствия российской атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Киевскую область. В результате повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Российская атака на Киевскую область 3 ноября

В нескольких районах повреждено:

три автомобиля;

пять частных домов;

заборы;

четыре квартиры;

гаражное, складское и офисное помещение.

Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

Также произошло возгорание травяного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

"Информация о пострадавших пока отсутствует", — добавили в Нацполиции.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетой. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

А в Киеве обломки БпЛА упали в Шевченковском районе. В КГВА показали фото последствий.