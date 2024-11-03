Атака на Киевскую область 3 ноября — фото последствий

В Нацполиции показали последствия атаки РФ на Киевскую область
Российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Киевскую область. В результате повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Российская атака на Киевскую область 3 ноября
В нескольких районах повреждено:
- три автомобиля;
- пять частных домов;
- заборы;
- четыре квартиры;
- гаражное, складское и офисное помещение.
Также произошло возгорание травяного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели.
"Информация о пострадавших пока отсутствует", — добавили в Нацполиции.
Напомним, 3 ноября армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетой. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.
А в Киеве обломки БпЛА упали в Шевченковском районе. В КГВА показали фото последствий.
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