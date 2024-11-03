Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Нацполиции показали последствия атаки РФ на Киевскую область arrow

В Нацполиции показали последствия атаки РФ на Киевскую область

3 ноября 2024 11:11
Аркадий Пастула - Редактор
Атака на Киевскую область 3 ноября — фото последствий
Последствия российской атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police
Аркадий Пастула - Редактор

Российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Киевскую область. В результате повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Читайте также:

Российская атака на Киевскую область 3 ноября

В нескольких районах повреждено:

  • три автомобиля;
  • пять частных домов;
  • заборы;
  • четыре квартиры;
  • гаражное, складское и офисное помещение.
Атака БпЛА на Киевскую область 3 ноября
Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Киевщины 3 ноября
Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

Также произошло возгорание травяного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Атака РФ на Киевскую область 3 ноября
Последствия атаки на Киевскую область 3 ноября. Фото: t.me/UA_National_Police

"Информация о пострадавших пока отсутствует", — добавили в Нацполиции.

null
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетой. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

А в Киеве обломки БпЛА упали в Шевченковском районе. В КГВА показали фото последствий.

Украина Нацполиция обстрелы война Киевская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:08 В Украине растут цены на недвижимость — в чем причина

11:57 Высокая активность Солнца — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:53 Фермеры громады на Одесчине задолжали более миллиона налога

11:36 В Сумах завершили аварийные работы после обстрела

11:30 Тысячу от Зеленского можно будет потратить на лекарства

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

11:19 В Николаеве открыли новую точку выдачи питьевой воды

11:11 В Нацполиции показали последствия атаки РФ на Киевскую область

10:52 Россия имеет более полусотни ракет "Калибр" в Черном море

10:43 Ночью в России раздавались взрывы — местные заявили об атаке БпЛА

10:20 Дунайские порты под угрозой – экспорт может переместиться в ЕС

12:08 В Украине растут цены на недвижимость — в чем причина

11:57 Высокая активность Солнца — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:53 Фермеры громады на Одесчине задолжали более миллиона налога

11:36 В Сумах завершили аварийные работы после обстрела

11:30 Тысячу от Зеленского можно будет потратить на лекарства

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

11:19 В Николаеве открыли новую точку выдачи питьевой воды

11:11 В Нацполиции показали последствия атаки РФ на Киевскую область

10:52 Россия имеет более полусотни ракет "Калибр" в Черном море

10:43 Ночью в России раздавались взрывы — местные заявили об атаке БпЛА

10:20 Дунайские порты под угрозой – экспорт может переместиться в ЕС

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали