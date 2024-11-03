Атака на Київську область 3 листопада — фото наслідків

Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київську область. Внаслідок цього пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Російська атака на Київську область 3 листопада

У декількох районах пошкоджено:

три автомобілі;

пʼять приватних будинків;

паркани;

чотири квартири;

гаражне, складське та офісне приміщення.

Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

Також сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

"Інформація про постраждалих наразі відсутня", — додали в Нацполіції.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 листопада армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетою. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А у Києві уламки БпЛА впали у Шевченківському районі. У КМВА показали фото наслідків.