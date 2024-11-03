Атака на Київську область 3 листопада — фото наслідків

У Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Київську область
Російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київську область. Внаслідок цього пошкоджені будинки та автомобілі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Російська атака на Київську область 3 листопада
У декількох районах пошкоджено:
- три автомобілі;
- пʼять приватних будинків;
- паркани;
- чотири квартири;
- гаражне, складське та офісне приміщення.
Також сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники.
"Інформація про постраждалих наразі відсутня", — додали в Нацполіції.
Нагадаємо, 3 листопада армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетою. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
А у Києві уламки БпЛА впали у Шевченківському районі. У КМВА показали фото наслідків.
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