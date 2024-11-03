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У Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Київську область

3 листопада 2024 11:11
Аркадій Пастула - Редактор
Атака на Київську область 3 листопада — фото наслідків
Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police
Аркадій Пастула - Редактор

Російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київську область. Внаслідок цього пошкоджені будинки та автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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У декількох районах пошкоджено:

  • три автомобілі;
  • пʼять приватних будинків;
  • паркани;
  • чотири квартири;
  • гаражне, складське та офісне приміщення. 
Атака БпЛА на Київську область 3 листопада
Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстріл Київщини 3 листопада
Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

Також сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Атака РФ на Київську область 3 листопада
Наслідки російської атаки на Київську область 3 листопада. Фото: t.me/UA_National_Police

"Інформація про постраждалих наразі відсутня", — додали в Нацполіції.

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 листопада армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетою. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А у Києві уламки БпЛА впали у Шевченківському районі. У КМВА показали фото наслідків.

Україна Нацполіція обстріли війна Київська область

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