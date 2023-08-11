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В Нижней лавре забаррикадировались неизвестные

11 августа 2023 19:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киево-Печерская лавра: доступ к Нижней лавре закрыли из-за неизвестных
Киево-Печерская лавра. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В помещениях Нижней лавры забаррикадировались неизвестные. Поэтому доступ на территорию заповедника будет ограничен до тех пор, пока все объекты не вернут в использование заповедника.

Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко во время брифинга.

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Доступ к Нижней Лавре ограничен

Следовательно, на территории Нижней лавры находятся неизвестные, которые забаррикадировались по меньшей мере в трех помещениях. Они мешают работе заповедника и провоцируют монахов.

По словам Остапенко, их пребывание на территории заповедника хотят прекратить с помощью правоохранителей. Доступ к Нижней Лавре будет временно ограничен.

"Речь идет о том, что в помещениях, которые не используются для религиозных нужд (отели, объекты питания, торговые точки, производственные объекты), продолжают находиться неизвестные — не монахи монастыря, не являющиеся членами религиозной общины монастыря. По меньшей мере, в трех объектах они забаррикадировались", — говорит Остапенко.

Напомним, в столице с 11 августа временно запретили посещать территорию Печерского монастыря Киево-Печерской Лавры.

Также мы писали, что комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

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