Перестрелка в Печерском районе Киева вечером 2 октября – что известно

Место стрельбы. Фото: Нацполиция

В Печерском районе Киева вечером в среду, 2 октября, произошла перестрелка. Вблизи Дворца Украины у него возник конфликт с прохожими.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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Перестрелка в Киеве 2 октября

Около 19:00 в милицию поступила информация о звуках выстрелов вблизи Дворца Украина, на место выехала полиция. Правоохранители оперативно задержали стрелку.

Место перестрелки. Фото: Нацполиция

Выяснилось, что между мужчиной и другими прохожими возник конфликт, во время которого он достал травматическое оружие и выстрелил в воздух.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия", — уточнили в столичной полиции.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, которые поджигали авто Сил обороны.

Также в Киеве на территории одного из жилых комплексов произошел конфликт между белорусским добровольцем и чиновником НБУ. В Нацбанке объявили о начале внутреннего расследования.