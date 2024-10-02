Перестрелка в Печерском районе Киева вечером 2 октября – что известно

В Печерском районе Киева произошла перестрелка, полиция устанавливает обстоятельства
В Печерском районе Киева вечером в среду, 2 октября, произошла перестрелка. Вблизи Дворца Украины у него возник конфликт с прохожими.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
Перестрелка в Киеве 2 октября
Около 19:00 в милицию поступила информация о звуках выстрелов вблизи Дворца Украина, на место выехала полиция. Правоохранители оперативно задержали стрелку.
Выяснилось, что между мужчиной и другими прохожими возник конфликт, во время которого он достал травматическое оружие и выстрелил в воздух.
"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия", — уточнили в столичной полиции.
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, которые поджигали авто Сил обороны.
Также в Киеве на территории одного из жилых комплексов произошел конфликт между белорусским добровольцем и чиновником НБУ. В Нацбанке объявили о начале внутреннего расследования.
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