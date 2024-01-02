В Подольском районе Киева произошло попадание на территорию гражданского объекта, — Кличко

Обстрелы Киева. Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского

В Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Сейчас все необходимые службы направляются на место происшествия.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия российской атаки в Киеве 2 января

По его словам, в этом районе также была повреждена газовая труба.

Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Позже городской голова добавил, что в некоторых районах временно нет давления в водопроводной сети.

Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Кроме того, некоторые объекты и жилые дома в нескольких районах Киева остались без света.

Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

В КГВА добавили, что из-за ракетной атаки РФ было зафиксировано падение остатков баллистики, а именно:

в Голосеевском районе на открытой территории;

в Печерском районе обломки ракеты упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще на один многоэтажный дом;

в Оболонском районе на нежилую застройку;

в Святошинском районе (уточняется);

в Подольском районе была повреждена газовая труба.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Есть ли пострадавшие

Обновлено 08:14. В настоящее время известно о трех раненых в результате ракетной атаки в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали, сообщил Виталий Кличко.

Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Временные отключения света в Киеве 2 января

В ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки пока нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах столицы.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "ДТЭК"

Напомним, сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.