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В Подольском районе Киева произошло попадание на территорию гражданского объекта, — Кличко

2 января 2024 08:05
обновлено: 08:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Подольском районе Киева произошло попадание на территорию гражданского объекта, — Кличко
Обстрелы Киева. Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Сейчас все необходимые службы направляются на место происшествия.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия российской атаки в Киеве 2 января

По его словам, в этом районе также была повреждена газовая труба.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Позже городской голова добавил, что в некоторых районах временно нет давления в водопроводной сети.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Кроме того, некоторые объекты и жилые дома в нескольких районах Киева остались без света.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

В КГВА добавили, что из-за ракетной атаки РФ было зафиксировано падение остатков баллистики, а именно:

  • в Голосеевском районе на открытой территории;
  • в Печерском районе обломки ракеты упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще на один многоэтажный дом;
  • в Оболонском районе на нежилую застройку;
  • в Святошинском районе (уточняется);
  • в Подольском районе была повреждена газовая труба.
последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Есть ли пострадавшие

Обновлено 08:14. В настоящее время известно о трех раненых в результате ракетной атаки в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали, сообщил Виталий Кличко.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "Виталий Кличко"

Временные отключения света в Киеве 2 января

В ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки пока нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах столицы.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", — отметили в сообщении.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram "ДТЭК"

Напомним, сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

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