В Подольском районе Киева произошло попадание на территорию гражданского объекта, — Кличко
В Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Сейчас все необходимые службы направляются на место происшествия.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия российской атаки в Киеве 2 января
По его словам, в этом районе также была повреждена газовая труба.
Позже городской голова добавил, что в некоторых районах временно нет давления в водопроводной сети.
Кроме того, некоторые объекты и жилые дома в нескольких районах Киева остались без света.
В КГВА добавили, что из-за ракетной атаки РФ было зафиксировано падение остатков баллистики, а именно:
- в Голосеевском районе на открытой территории;
- в Печерском районе обломки ракеты упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще на один многоэтажный дом;
- в Оболонском районе на нежилую застройку;
- в Святошинском районе (уточняется);
- в Подольском районе была повреждена газовая труба.
Есть ли пострадавшие
Обновлено 08:14. В настоящее время известно о трех раненых в результате ракетной атаки в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали, сообщил Виталий Кличко.
Временные отключения света в Киеве 2 января
В ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки пока нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах столицы.
"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", — отметили в сообщении.
Напомним, сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
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