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В полиции Киева назвали причину утреннего ДТП, которое парализовало движение у моста Патона

8 декабря 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В полиции Киева назвали причину утреннего ДТП, которое парализовало движение у моста Патона
Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ночью, 8 декабря, в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. Как стало известно впоследствии, у одного транспортного средства состояние шин не отвечало требованиям.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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По предварительной информации, столкнулись грузовики Renault и ГАЗ. Водитель первого не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим транспортным средством.

Позже выяснилось, что у автомобиля Renault остаточный рисунок протектора шин не отвечает требованиям стандартов.

"Друзья, следите за состоянием своих автомобилей, проверяйте перед выездом элементы конструкции, комплектность транспортного средства и состояние резины", — призывают в полиции.

ДТП у моста Патона
Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Киева
ДТП у моста Патона
Последствия ДТП. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, 8 декабря в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. На проезжей части образовалась большая пробка. В обоих грузовиках существенно повреждена передняя часть. Одного из водителей госпитализировали с травмами средней тяжести.

Добавим, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

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