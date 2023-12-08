У Києві біля мосту Патона зіткнулися дві вантажівки
У п'ятницю, 8 грудня, у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. На проїзній частині утворився великий затор.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.
ДТП біля мосту Патона в Києві
Зазначається, що автопригода сталася на проспекті Соборності.
В обох вантажівках суттєво пошкоджена передня частина. Одного з водіїв шпиталізували з травмами середньої тяжкості.
ДТП ускладнила в'їзд із Лівого берега на міст Патона. Зазначається, що північний та південний мости також стоять.
Нагадаємо, 7 грудня на Київщині сталася ДТП одразу за участі трьох автомобілів. Внаслідок автопригоди один водій отримав тяжкі ушкодження.
Додамо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.
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