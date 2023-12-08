У Києві біля мосту Патона зіткнулися дві вантажівки

Наслідки ДТП. Фото: Київ24

У п'ятницю, 8 грудня, у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. На проїзній частині утворився великий затор.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Зазначається, що автопригода сталася на проспекті Соборності.

В обох вантажівках суттєво пошкоджена передня частина. Одного з водіїв шпиталізували з травмами середньої тяжкості.

ДТП ускладнила в'їзд із Лівого берега на міст Патона. Зазначається, що північний та південний мости також стоять.

Наслідки ДТП. Фото: Київ зараз

Затор через ДТП. Фото: Реальний Київ

Нагадаємо, 7 грудня на Київщині сталася ДТП одразу за участі трьох автомобілів. Внаслідок автопригоди один водій отримав тяжкі ушкодження.

Додамо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.