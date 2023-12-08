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У поліції Києва назвали причину ранкової ДТП, яка паралізувала рух біля мосту Патона

8 грудня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У поліції Києва назвали причину ранкової ДТП, яка паралізувала рух біля мосту Патона
Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі, 8 грудня, у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. Як стало відомо згодом, в одного транспортного засобу стан шин не відповідав вимогам. 

Про це повідомили у патрульній поліції Києва

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ДТП біля мосту Патона

За попередньою інформацією, зіткнулися вантажівки Renault та "ГАЗ". Водій першої не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. 

Пізніше з'ясувалося, що в автомобіля Renault залишковий малюнок протектора шин не відповідає вимогам стандартів.

"Друзі, слідкуйте за станом своїх автівок, перевіряйте перед виїздом елементи конструкції, комплектність транспортного засобу та стан гуми", — закликають у поліції. 

ДТП біля мосту Патона
Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва
ДТП біля мосту Патона
Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, 8 грудня у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. На проїзній частині утворився великий затор. В обох вантажівках суттєво пошкоджена передня частина. Одного з водіїв шпиталізували з травмами середньої тяжкості.

Додамо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.

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