У поліції Києва назвали причину ранкової ДТП, яка паралізувала рух біля мосту Патона

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва

Уночі, 8 грудня, у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. Як стало відомо згодом, в одного транспортного засобу стан шин не відповідав вимогам.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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За попередньою інформацією, зіткнулися вантажівки Renault та "ГАЗ". Водій першої не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом.

Пізніше з'ясувалося, що в автомобіля Renault залишковий малюнок протектора шин не відповідає вимогам стандартів.

"Друзі, слідкуйте за станом своїх автівок, перевіряйте перед виїздом елементи конструкції, комплектність транспортного засобу та стан гуми", — закликають у поліції.

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва

Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, 8 грудня у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. На проїзній частині утворився великий затор. В обох вантажівках суттєво пошкоджена передня частина. Одного з водіїв шпиталізували з травмами середньої тяжкості.

Додамо, 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.