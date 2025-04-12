Футболиста Александра Алиева задержали в Киеве — полиция рассказала подробности

В полиции сообщили детали задержания Алиева
В полиции рассказали детали задержания футболиста Александра Алиева и его пассажирки в Соломенском районе Киева в субботу, 12 апреля. Известно, что он нарушал правила дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Задержание футболиста Алиева в Киеве
Во время разговора с патрульными Алиев и пассажирка Mercedes вели себя агрессивно и употребляли нецензурную лексику.
"На законное требование полицейских прекратить противоправные действия — не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок", — говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили футболисту и женщине, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Впоследствии пассажирка залезла на авто полицейских, чтобы помешать их действиям.
Алиева и женщину доставили в полицейский участок. На футболиста патрульные составили протокол задержания и за:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- мелкое хулиганство;
- движение по полосе общественного транспорта.
На женщину составили протокол задержания и за:
- мелкое хулиганство;
- появление в общественных местах в пьяном виде;
- заведомо ложный вызов спецслужб, поскольку она вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.
"В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд", — добавили в полиции.
Напомним, в соцсетях появилось видео задержания Алиева в Киеве. Правоохранители надевали на него наручники.
Впоследствии футболист прокомментировал задержание и опроверг информацию, что был пьян.
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