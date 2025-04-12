Футболіста Олександра Алієва затримали у Києві — поліція розповіла подробиці

Футболіст Олександр Алієв та його пасажирка. Фото: t.me/kyivpatrol

У поліції розповіли деталі затримання футболіста Олександра Алієва та його пасажирки у Соломʼянському районі Києва у суботу, 12 квітня. Відомо, що він порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

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Під час розмови з патрульними Алієв і пасажирка Mercedes поводилися агресивно та вживали нецензурну лексику.

"На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії — не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили футболісту та жінці, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Згодом пасажирка залізла на авто поліцейських, аби перешкодити їх діям.

Алієва та жінку доставили до поліцейського відділку. На футболіста патрульні склали протокол затримання та за:

керування транспортним засобом у стані спʼяніння;

дрібне хуліганство;

рух смугою громадського транспорту.

На жінку склали протокол затримання та за:

дрібне хуліганство;

появу у громадських місцях в пʼяному вигляді;

завідомо неправдивий виклик спецслужб, оскільки вона викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.

"Надалі, рішення по справі прийматиме суд", — додали у поліції.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у соцмережах зʼявилося відео затримання Алієва у Києві. Правоохоронці надягали на нього кайданки.

Згодом футболіст прокоментував затримання та спростував інформацію, що був пʼяним.