Футболіст Олександр Алієв прокоментував своє затримання в Києві 12 квітня

Затримання Алієва — футболіст заявив, що не був пʼяним
Футболіст Олександр Алієв прокоментував своє затримання у Києві у суботу, 12 квітня. Він наголосив, що не був пʼяним.
Про це Олександр Алієв сказав в Instagram-stories.
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Що каже Алієв про затримання
Футболіст спростував інформацію, що керував автомобілем у стані алкогольного спʼяніння.
"Я там же перебуваю на тому ж місці, нормально й адекватно. З чого вирішили, що я п'яний", — сказав Алієв.
За його словами, з ним все добре та ситуація з правоохоронцями вирішена.
Нагадаємо, 12 квітня у соцмережах повідомили про затримання Алієва, який нібито перебував у стані алкогольного спʼяніння.
Раніше на Київщині пʼяний водій збив на смерть велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.
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