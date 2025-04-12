Футболіст Олександр Алієв прокоментував своє затримання в Києві 12 квітня

Олександ Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Футболіст Олександр Алієв прокоментував своє затримання у Києві у суботу, 12 квітня. Він наголосив, що не був пʼяним.

Про це Олександр Алієв сказав в Instagram-stories.

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Що каже Алієв про затримання

Футболіст спростував інформацію, що керував автомобілем у стані алкогольного спʼяніння.

"Я там же перебуваю на тому ж місці, нормально й адекватно. З чого вирішили, що я п'яний", — сказав Алієв.

За його словами, з ним все добре та ситуація з правоохоронцями вирішена.

Нагадаємо, 12 квітня у соцмережах повідомили про затримання Алієва, який нібито перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Раніше на Київщині пʼяний водій збив на смерть велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.