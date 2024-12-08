В поезде "Киев — Варшава" из-за неисправности полки могли пострадать люди

Упавшая в поезде полка. Фото: Telegram-канал "Київ INFO"

В поезде "Киев — Варшава" чуть не случилась трагедия. Причиной стала неисправная полка.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил Telegram-канал "Киев INFO".

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Что известно об инциденте

Верхняя полка упала, когда пассажирка должна была на нее залезать. Другая женщина, ехавшая на нижней полке, вовремя успела отскочить. Неисправность возникла из-за потерянного болтика. На данный момент поврежденную полку уже отремонтировали.

Напомним, в конце ноября в Киеве из-за обнаружения подозрительного пакета на время закрывали станцию метро "Вокзальная". На место прибыли взрывотехники, которые установили, что этот предмет не представляет угрозы.

Также мы сообщали, что утром 5 декабря в Киеве под поезд Кольцевой электрички бросился человек. Из-за этого движение электропоезда остановили и отменили ближайший рейс из Дарницы.