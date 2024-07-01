Ракетный удар по Киеву 30 июня — какие ракеты применила Россия

Последствия ракетного удара по Киеву 30 июня. Фото: Киевская городская прокуратура

Двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" ударила армия России по Киеву в воскресенье, 30 июня. Обе ракеты удалось сбить, однако из-за падения обломков есть повреждения домов.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 1 июля.

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По словам Евлаша, вражеская атака на столицу в воскресенье не имела каких-то существенных изменений, кроме того, что террористы атаковали город вечером, когда на улице находилось много людей.

"Вчера вечером, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", — отметил представитель ПС.

Напомним, 30 июля в Оболонском районе Киева раздались взрывы: из-за падения обломков сбитых ракет загорелся балкон многоэтажки.

По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара по Киеву вечером воскресенья пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Как сообщили в Киевской ОВА, тактика этого удара отличалась от предыдущих атак России.