Главная Киев В еще одном районе Киеве упали обломки дрона — детали

В еще одном районе Киеве упали обломки дрона — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:42
Обстрел Киева 2 сентября — в Голосеевском районе упали обломки
Сбитый российский дрон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские войска днем 2 сентября выпустили на Киев ударные дроны. В Голосеевском районе столицы обнаружили обломок воздушной цели врага.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:

Атака дронов на Киев 2 сентября

Кличко рассказал, что в Голосеевском районе Киева, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели.

"Повреждений зданий рядом нет. Экстренные службы работают на месте", — отметил мэр.

null
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, сегодня днем в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о пусках ударных дронов.

Так, обломки вражеского БпЛА упали в Днепровском районе столицы. На месте работали экстренные службы.

По данным Тимура Ткаченко, сбитый дрон обнаружили на территории детского сада. К счастью, никто не пострадал.

Виталий Кличко Киев обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
