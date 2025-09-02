Обстрел Киева 2 сентября — в Голосеевском районе упали обломки

В еще одном районе Киеве упали обломки дрона — детали
Российские войска днем 2 сентября выпустили на Киев ударные дроны. В Голосеевском районе столицы обнаружили обломок воздушной цели врага.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Атака дронов на Киев 2 сентября
Кличко рассказал, что в Голосеевском районе Киева, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели.
"Повреждений зданий рядом нет. Экстренные службы работают на месте", — отметил мэр.
Напомним, сегодня днем в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о пусках ударных дронов.
Так, обломки вражеского БпЛА упали в Днепровском районе столицы. На месте работали экстренные службы.
По данным Тимура Ткаченко, сбитый дрон обнаружили на территории детского сада. К счастью, никто не пострадал.
Читайте Новини.LIVE!