Обстріл Києва 2 вересня — у Голосіївському районі впали уламки

Збитий російський дрон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські війська вдень 2 вересня випустили на Київ ударні дрони. В Голосіївському районі столиці виявили уламок повітряної цілі ворога.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Атака дронів на Київ 2 вересня

Кличко розповів, що в Голосіївському районі Києва, на одній із вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі.

"Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці", — зазначив мер.

Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів.

Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби.

За даними Тимура Ткаченка, збитий дрон виявили на території дитячого садка. На щастя, ніхто не постраждав.