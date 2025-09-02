Обстріл Києва 2 вересня — у Голосіївському районі впали уламки

У ще одному районі Києві впали уламки дрона — деталі
Російські війська вдень 2 вересня випустили на Київ ударні дрони. В Голосіївському районі столиці виявили уламок повітряної цілі ворога.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Атака дронів на Київ 2 вересня
Кличко розповів, що в Голосіївському районі Києва, на одній із вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі.
"Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці", — зазначив мер.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів.
Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби.
За даними Тимура Ткаченка, збитий дрон виявили на території дитячого садка. На щастя, ніхто не постраждав.
