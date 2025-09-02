Відео
Головна Київ У ще одному районі Києві впали уламки дрона — деталі

У ще одному районі Києві впали уламки дрона — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 15:42
Обстріл Києва 2 вересня — у Голосіївському районі впали уламки
Збитий російський дрон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські війська вдень 2 вересня випустили на Київ ударні дрони. В Голосіївському районі столиці виявили уламок повітряної цілі ворога.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram. 

Читайте також:

Атака дронів на Київ 2 вересня

Кличко розповів, що в Голосіївському районі Києва, на одній із вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. 

"Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці", — зазначив мер.

Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски ударних дронів. 

Так, уламки ворожого БпЛА впали в Дніпровському районі столиці. На місці працювали екстрені служби. 

За даними Тимура Ткаченка, збитий дрон виявили на території дитячого садка. На щастя, ніхто не постраждав. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
