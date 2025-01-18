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В Шевченковском районе Киева продолжаются ремонты трубопровода

18 января 2025 08:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака на Киев 18 января — поврежден водопровод в Шевченковском районе
Последствия российской атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В результате утренней ракетной атаки на Киев, 18 января, повреждена водопроводная магистраль в Шевченковском районе. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на место инцидента уже выехали ремонтные бригады.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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Специалисты "Киевводоканала" оперативно локализовали повреждения и начали ремонтные работы. Аварийные бригады работают над восстановлением водоснабжения, и давление в сети постепенно нормализуется.

В то же время часть потребителей все еще остается без доступа к воде. Работы по ликвидации последствий повреждений продолжаются.

Тем временем люди сделали импровизированные мостики через дорогу из деревянных поддонов, чтобы перейти затопленные дороги.

Киев 18 января атака
Люди переходят дорогу. Фото: скриншот
Киев 18 января ракетная атака
Вода затопила улицу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, Россия атаковала Киев утром, 18 января. На эту минуту известно о трех погибших, а обломки ракет вызвали и пожары и разрушения гражданских объектов.

 

Киев авария обстрелы водоснабжение атака

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