Атака на Киев 18 января — поврежден водопровод в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева продолжаются ремонты трубопровода
В результате утренней ракетной атаки на Киев, 18 января, повреждена водопроводная магистраль в Шевченковском районе. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на место инцидента уже выехали ремонтные бригады.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.
В Киеве в результате атаки повредился трубопровод
Специалисты "Киевводоканала" оперативно локализовали повреждения и начали ремонтные работы. Аварийные бригады работают над восстановлением водоснабжения, и давление в сети постепенно нормализуется.
В то же время часть потребителей все еще остается без доступа к воде. Работы по ликвидации последствий повреждений продолжаются.
Тем временем люди сделали импровизированные мостики через дорогу из деревянных поддонов, чтобы перейти затопленные дороги.
Напомним, Россия атаковала Киев утром, 18 января. На эту минуту известно о трех погибших, а обломки ракет вызвали и пожары и разрушения гражданских объектов.
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