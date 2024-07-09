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У Шевченківському районі стався обвал будинку, в який вчора влучила ракета

9 июля 2024 13:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Розбір завалів будинку у Києві - частина будівлі обвалилася
Наслідки ракетного удару. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На місці ракетного удару по будинку в Шевченківському районі триває розбір завалів. Під час аварійно-рятувальних робіт стався обвал частини будинку.

Про це повідомив КИЇВ24.

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У Шевченківському районі на вулиці Сальського стався обвал частини будинку, у який вчора влучила російська ракета. Це відбулося під час розбору завалів.

Наразі спецслужби руйнують пошкоджену частину підʼїзду, аби запобігти подальшому неконтрольованому обвалу. Водночас під завалами будинку можуть ще перебувати люди.

Раніше ми писали, що у Шевченківському районі дістали з-під завалів тіло однієї людини.

Згодом стало відомо, що на місці влучання російської ракети поблизу метро Сирець у Києві знайшли ще двох загиблих.

Крім того, на території медичного закладу "Охматдит" у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.

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