В Киеве 19 локаций повреждены — где получить помощь и что известно

Разрушенный российской ракетой дом. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник КГВА Тимур Ткаченко прокомментировал последствия очередного ракетного удара по Киеву. По его словам, во время обстрела погибли по меньшей мере шесть человек. В столице разворачивают штабы помощи для пострадавших.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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В Киеве развернули штабы помощи пострадавшим

Тимур Ткаченко сообщил, что среди погибших обнаружили супругов. Также в Киеве пока известно о 20 пострадавших — среди них есть несовершеннолетняя, 15-летняя девушка.

Повреждения зафиксированы на 19 локациях столицы. На многих участках спасатели работают уже более семи часов. К ним присоединились коммунальщики и волонтеры.

В Шевченковском районе уже действуют два штаба помощи пострадавшим - первый расположен на улице Парково-Сырецкой, 11А (Библиотека для детей №122). Контактное лицо: Урванцева Елена Романовна с которой можно связаться по номеру телефона +380 (63) 378 13 01.

Другой штаб помощи организовали в школе, на улице Елены Телиги, 5. Контактное лицо: Ирина Владимировна Жутник. С ней можно установить контакт по телефону: +38 (099) 664 06 97.

Туда могут обратиться все, кто нуждается в помощи.

В этих пунктах можно получить:

помощь по оформлению материальной поддержки;

юридические и психологические консультации;

разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К ликвидации последствий присоединяются все районы города. В частности, Днепровский район уже направил три единицы техники и шесть специалистов. К работе присоединяются коммунальные службы других районов.

Напомним, в результате российской атаки поврежден Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Также ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что российская атака была целенаправленной и наведенной на жилые дома.