Во сколько киевлянам может обойтись ремонт проблемных станций метро

Одна из станций киевского метро. Фото: КГГА

В Киеве набирает обороты ситуация по ремонту пробленных участков метро. Возобновление станций обойдется жителям столицы примерно в миллиард гривен.

Такое мнение высказал глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире телемарафона.

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Эксперт говорит, что местные власти на протяжении 15 лет не занимались ремонтом проблемных станций. Сейчас подтекают на Почайной, Святошино и Тараса Шевченко.

"Не прошел ни раз ремонт на Красной ветке метро, а она начала строиться в 1949 году. Можем прогнозировать, что именно эти участки в будущем будут проблемными" , — считает Бахматов.

Он отметил, что, несмотря на бездействие, не возбуждено никакого уголовного дела. Более того, даже не наложен штраф.

"Себестоимость строительства этих станций, предварительно, 3,5-4 миллиарда гривен за 1 километр. Сейчас только исследования и планы по ремонту обойдутся горожанам в 1 миллион гривен", — добавил эксперт.

Он резюмировал, что киевлянам обойдется примерно в миллиард долларов бездействие местных властей.

Напомним, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии сегодня, 26 января, спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку извне.

В то же время депутат Киевсовета Виктория Пташник рассказала, что гарантийный срок от подрядчика на поврежденный тоннель в киевском метро составлял один год. По ее словам, с этим нужно разобраться, ведь на такие объекты была слишком короткая гарантия.