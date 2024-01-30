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У скільки киянам може обійтися ремонт проблемних станцій метро

30 січня 2024 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У скільки киянам може обійтися ремонт проблемних станцій метро
Одна із станцій київського метро. Фото: КМДА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Києві набирає обертів ситуація щодо ремонту проблених ділянок метро. Поновлення станцій обійдеться жителям столиці приблизно у мільярд гривень.

Таку думку висловив голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі телемарафону.

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У скільки киянам обійдеться ремонт метро

Експерт каже, що місцева влада упродовж 15 років не займалася ремонтом проблемних станцій. Наразі є підтікання на Почайній, Святошино та Тараса Шевченка.

"Не відбувся жодного разу ремонт на Червоній гілці метро, а вона почала будуватися 1949 року. Можемо прогнозувати, що саме ці ділянки у майбутньому будуть проблемними", — вважає Бахматов.

Він зауважив, що попри бездіяльнісь, не відкрито жодної кримінальної справи. Ба більше, навіть не накладено штраф. 

"Собівартість будіництва цих станцій, попередньо, 3,5 — 4 мільярди гривень за 1 кілометр. Зараз тільки дослідження і плани щодо ремонту обійдуться містянам в 1 мільйон гривень", — додав експерт.

Він резюмував, що киянам обійдеться приблизно у мільярд доларів бездіяльність місцевої влади.

Нагадаємо, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії сьогодні, 26 січня, спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.

Водночас депутат Київради Вікторія Пташник розповіла, що гарантійний термін від підрядника на пошкоджений тунель у київському метро становив один рік. За її словами, з цим потрібно розібратися, адже на такі об'єкти була надто коротка гарантія.

Київ
скандал
ремонт
метро

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