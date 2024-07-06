В Киеве 6 июля горит пятиэтажка на улице Николая Василенко

В Соломенском районе Киева масштабный пожар — что горит
В Соломенском районе Киева в субботу, 6 июля, произошел пожар. Сообщают о возгорании в жилой многоэтажке.
Соответствующие кадры обнародовали местные Telegram-каналы.
Пожар в Киеве 6 июля
На улице Николая Василенко в Соломенском районе столицы разгорелся масштабный пожар в доме.
По информации местных жителей, в результате возгорания в квартире огонь перекинулся на крышу пятиэтажки.
В ГСЧС Киева заявили, что в 18:43 пожар на площади 500 кв. м в Соломенском районе было ликвидировано. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 4 июля возле Почтовой площади в Киеве произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте возгорания на подоле в Киеве. Там горело двухэтажное складское здание с газовыми баллонами.
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