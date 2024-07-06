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В Соломенском районе Киева масштабный пожар — что горит

6 июля 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 6 июля горит пятиэтажка на улице Николая Василенко
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Соломенском районе Киева в субботу, 6 июля, произошел пожар. Сообщают о возгорании в жилой многоэтажке.

Соответствующие кадры обнародовали местные Telegram-каналы.

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Пожар в Киеве 6 июля

На улице Николая Василенко в Соломенском районе столицы разгорелся масштабный пожар в доме.

пожар на Василенко в Киеве 6 июля
Пожарные тушат пламя. Фото: ГСЧС Киева

По информации местных жителей, в результате возгорания в квартире огонь перекинулся на крышу пятиэтажки.

На Соломенке в Киеве 6 июля горел дом
Пожарные. Фото: ГСЧС Киева

В ГСЧС Киева заявили, что в 18:43 пожар на площади 500 кв. м в Соломенском районе было ликвидировано. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Киеве 6 июля
Пожарный. Фото: ГСЧС Киева
в Соломенском районе 6 июля загорелась крыша дома
Пожарный. Фото: ГСЧС Киева
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Скриншот поста ГСЧС Киева

Напомним, 4 июля возле Почтовой площади в Киеве произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте возгорания на подоле в Киеве. Там горело двухэтажное складское здание с газовыми баллонами.

Киев украинцы пожар ГСЧС пожарная опасность спасатели дом

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