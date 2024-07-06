У Києві 6 липня горить п'ятиповерхівка на вулиці Миколи Василенка

Пожежа у Києві. Фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі Києва у суботу, 6 липня, сталася пожежа. Повідомляють про загоряння в житловій багатоповерхівці.

Відповідні кадри оприлюднили місцеві Telegram-канали.

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Пожежа у Києві 6 липня

На вулиці Миколи Василенка у Солом'янському районі столиці розгорілася масштабна пожежа у будинку.

Пожежники гасять полум'я. Фото: ДСНС Києва

За інформацією місцевих мешканців, внаслідок займання у квартирі, вогонь перекинувся на дах пʼятиповерхівки.

Пожежники. Фото: ДСНС Києва

У ДСНС Києва заявили, що о 18:43 пожежу на площі 500 кв. м у Соломʼянському районі ліквідовано. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежник. Фото: ДСНС Києва

Пожежник. Фото: ДСНС Києва

Скриншот допису ДСНС Києва

Нагадаємо, 4 липня біля Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння відбулося неподалік фунікулера.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці займання на подолі у Києві. Там горіла двоповерхова складська будівля з газовими балонами.