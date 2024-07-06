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У Солом'янському районі Києва масштабна пожежа — що горить

6 липня 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві 6 липня горить п'ятиповерхівка на вулиці Миколи Василенка
Пожежа у Києві. Фото: ДСНС Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Солом'янському районі Києва у суботу, 6 липня, сталася пожежа. Повідомляють про загоряння в житловій багатоповерхівці.

Відповідні кадри оприлюднили місцеві Telegram-канали.

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Пожежа у Києві 6 липня

На вулиці Миколи Василенка у Солом'янському районі столиці розгорілася масштабна пожежа у будинку.

пожежа на Василенка у Києві 6 липня
Пожежники гасять полум'я. Фото: ДСНС Києва

За інформацією місцевих мешканців, внаслідок займання у квартирі, вогонь перекинувся на дах пʼятиповерхівки.

На Солом'янці у Києві 6 липня горів будинок
Пожежники. Фото: ДСНС Києва

У ДСНС Києва заявили, що о 18:43 пожежу на площі 500 кв. м у Соломʼянському районі ліквідовано. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежники ліквідовують загоряння будинку у Києві 6 липня
Пожежник. Фото: ДСНС Києва
у Солом'янському районі 6 липня загорівся дах будинку
Пожежник. Фото: ДСНС Києва
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Скриншот допису ДСНС Києва

Нагадаємо, 4 липня біля Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загоряння відбулося неподалік фунікулера.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці займання на подолі у Києві. Там горіла двоповерхова складська будівля з газовими балонами. 

Київ українці пожежа ДСНС пожежна небезпека рятувальники будинок

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