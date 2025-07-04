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В Соломенском районе масса разрушений — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:52
Фото последствий атаки на Киев — в Соломенском районе масштабные разрушения
Поисково-спасательные работы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжается разбор завалов и обломков в результате комбинированной атаки России. Наибольшие разрушения зафиксированы в одном из районов столицы. —

Новини.LIVE побывали в Соломенском районе Киева, чтобы показать последствия российской атаки.

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Соломенский район в огне и руинах после атаки России 4 июля

Соломенский район Киева получил наибольшие повреждения во время ночной атаки РФ с воздуха, которая состоялась в ночь на 4 июля.

В результате массированного удара пострадали жилые дома, инфраструктура, учебные заведения и частная застройка. На местах продолжаются активные работы по расчистке завалов и ликвидации последствий разрушений.

Солом'янський район 4 липня
Разрушения в жилом доме. Фото: Новини.LIVE
Солом'янський район
Последствия от атаки. Фото: Новини.LIVE

Серьезнее всего пострадала территория микрорайона Отрадный — взрывная волна повредила многоэтажки, магазины, уничтожены машины и витрины.

Київ Солом'янський район
Разбор завалов Фото: Новини.LIVE

В других частях района повреждения зафиксированы на территории школ, частных домов, кафе, гаражного кооператива и станции техобслуживания.

Всего в районе уже подтверждено повреждение по меньшей мере 30 многоквартирных жилых домов и пяти образовательных учреждений. В частном секторе значительное количество домов получило серьезные разрушения. Кроме того, спасатели до сих пор тушат пожар, возникший в зоне нежилой застройки.

В КГГА сообщили, что на месте развернуты штабы помощи: на Отрадном, 36В (территория школы №22), а также на улице Новополевой, 106Б (гимназия №13). Там жители могут получить необходимую помощь и информацию.

Напомним, недавно в КГВА заявили, что нашли первую жертву российской атаки по Киеву 4 июля — спасатели нашли тело.

Тем временем киевлянам не рекомендуют открывать настежь окна и ограничить прогулки на улице из-за критически низкого качества воздуха.

Киев обстрелы війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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