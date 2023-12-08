В столичном метро произошла авария – колеи заливает водой

В киевском метро затапливает колеи. Фото: скриншот с видео

В сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Накануне стало известно, что приостанавливают движение вагонов между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Соответствующие видео распространяют местные паблики в Telegram.

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Сообщается, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.

В столичном метро остановили движение поездов между некоторыми станциями

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Буквально через два часа стало известно, что в Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время должны заработать дублирующие маршруты наземного транспорта.