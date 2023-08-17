В столичном парке КПИ неизвестные срезали деревья. Фото: соцсети

В парке КПИ срезали деревья. Местные активисты уже гневно высказались об этом.

Об этом писали пользователи Facebook и опубликовали фото.

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"Опускаются руки из-за того, как в Киеве систематически убивают деревья. И преступления эти не исправить быстро, тень от новых на местах этих пней достанется нашим внукам только. Это если внуки выберут жить в таком городе", — написал Денис Судилковский.

В столичном парке КПИ неизвестные срезали деревья. Фото: соцсети

В столичном парке КПИ неизвестные срезали деревья. Фото: соцсети

В то же время Алексей Данилюк заявил, что инспекторы при описании деревьев определили эти деревья как сухостой.

На информационной табличке, установленной администрацией университета, сообщается, что в октябре и ноябре Киевзеленстрой будет сажать молодые деревья на замену.

В столичном парке КПИ неизвестные срезали деревья. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вандалы повредили более 100 деревьев. Инцидент произошел по проспекту Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

Добавим, что в Киеве вековые деревья хотят объявить ботаническими памятками природы местного значения. Такое решение было поддержано на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.