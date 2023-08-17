У столичному парку КПІ невідомі зрізали дерева. Фото: соцмережі

У парку КПІ зрізали дерева. Місцеві активісти вже гнівно висловилися про це.

Про це написали користувачі Facebook та опублікували фото.

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"Опускаються руки через те, як в Києві систематично вбивають дерева. І злочини ці не виправити швидко, тінь від нових на місцях цих пнів дістануться нашим онукам лише. Це якщо онуки оберуть жити в такому місті", — написав Денис Суділковський.

У столичному парку КПІ невідомі зрізали дерева. Фото: соцмережі

У столичному парку КПІ невідомі зрізали дерева. Фото: соцмережі

У той же час Олексій Данилюк заявив, що інспектори під час опису дерев визначили ці дерева як сухостій.

На інформаційній табличці, яку встановила адміністрація університету, повідомляється, що у жовтні та листопаді Київзеленбуд садитиме молоді дерева на заміну.

У столичному парку КПІ невідомі зрізали дерева. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. Інцидент стався вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці.

Додамо, що в Києві вікові дерева хочуть оголосити ботанічними памʼятками природи місцевого значення. Таке рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.