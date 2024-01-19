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В столице задержали мужчину, который угрожал ножом прохожему

19 января 2024 19:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В столице задержали мужчину, который угрожал ножом прохожему
Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве неизвестный мужчина напал на прохожего с ножом. Он приставил оружие к горлу потерпевшего и угрожал физической расправой.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Угрожал прохожему ножом в Киеве

"В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице неизвестный приставил нож к горлу незнакомца и угрожает ему физической расправой", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцев, психологов-переговорщиков и следственно-оперативная группа. Там злоумышленника удалось задержать.

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Нож, которым угрожал злоумышленник. Фото: Нацполиция

Известно, что потерпевший не получил телесных повреждений. В настоящее время оперативная группа стражей порядка находится на месте и общается со свидетелями и очевидцами происшествия, собирая вещественные доказательства. Обстоятельства нападения устанавливаются.

По факту указанного события решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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Скриншот сообщения Полиции Киева

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, убившего и ограбившего жителя Деснянского района столицы. Фигуранту, ранее судимому, грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Киев
оружие
нападение
полиция

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