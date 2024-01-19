У столиці затримали чоловіка, який погрожував ножем перехожому

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Києві невідомий чоловік напав на перехожого з ножем. Він приставив зброю до горла потерпілого та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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"До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці невідомий приставив ніж до горла незнайомця та погрожує йому фізичною розправою", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенців, психологів-перемовників та слідчо-оперативна група. Там зловмисника вдалося затримали.

Ніж, яким погрожував зловмисник. Фото: Нацполіція

Відомо, що потерпілий не отримав тілесних ушкоджень. Наразі оперативна група правоохоронців перебуває на місці та спілкується зі свідками й очевидцями події, збираючи речові докази. Обставини нападу встановлюються.

За фактом вказаної події вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали зловмисника, який вбив та пограбував мешканця Деснянського району столиці. Фігуранту, який вже раніше був судимий, загрожує довічне позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.