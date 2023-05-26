У судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно возьмут анализы
Сегодня, 26 мая, стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он сбил насмерть нацгвардейца и отказался от сдачи анализов на опьянение.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура.
Судья принудительно сдаст анализы
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры. Дано разрешение на принудительное взятие биологических анализов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.
Во время задержания он отказался от проверки содержания в организме алкоголя и наркотиков. Однако, по словам правоохранителей, мужчина имел визуальные клинические признаки опьянения.
Отмечается, что по факту ДТП с участием судьи возбуждено уголовное производство по ч. ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП.
Напомним, что в сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.
Сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.