У судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно возьмут анализы

Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР

Сегодня, 26 мая, стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он сбил насмерть нацгвардейца и отказался от сдачи анализов на опьянение.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры. Дано разрешение на принудительное взятие биологических анализов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Во время задержания он отказался от проверки содержания в организме алкоголя и наркотиков. Однако, по словам правоохранителей, мужчина имел визуальные клинические признаки опьянения.

Отмечается, что по факту ДТП с участием судьи возбуждено уголовное производство по ч. ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП.

Напомним, что в сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.

Сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.