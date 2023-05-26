Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow У судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно возьмут анализы arrow

У судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно возьмут анализы

26 мая 2023 17:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
У судьи, который сбил нацгвардейца, принудительно возьмут анализы
Глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного. Фото: ДБР
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 26 мая, стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он сбил насмерть нацгвардейца и отказался от сдачи анализов на опьянение.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Судья принудительно сдаст анализы

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры. Дано разрешение на принудительное взятие биологических анализов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Во время задержания он отказался от проверки содержания в организме алкоголя и наркотиков. Однако, по словам правоохранителей, мужчина имел визуальные клинические признаки опьянения.

Отмечается, что по факту ДТП с участием судьи возбуждено уголовное производство по ч. ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП.

Напомним, что в сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.

Сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас