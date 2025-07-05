В Сухопутных войсках показали сбитие дрона Shahed во время ночной атаки на Киев

Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: AFP

В Сухопутных войсках показали, как сбивали российский ударный беспилотник типа Shahed над Киевом. Это произошло во время массированной атаки на столицу в ночь на 4 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 5 июля.

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Сбитие российского дрона над Киевом

На видео можно увидеть работу наводчика ЗУ-23-2 Отдельной президентской бригады. В Сухопутных войсках рассказали, что ему понадобилось три очереди, чтобы поразить российский дрон над Киевом.

"В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев. В полиции показали первые кадры после обстрела.

В результате российских ударов погибли два человека. Сегодня в больнице умер 25-летний парень.