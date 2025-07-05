У Сухопутних військах показали збиття дрона Shahed під час нічної атаки на Київ

Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: AFP

У Сухопутних військах показали, як збивали російський ударний безпілотник типу Shahed над Києвом. Це сталося під час масованої атаки на столицю у ніч проти 4 липня.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у суботу, 5 липня.

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Збиття російського дрона над Києвом

На відео можна побачити роботу навідника ЗУ-23-2 Окремої президентської бригади. У Сухопутних військах розповіли, що йому знадобилося три черги, аби уразити російський дрон над Києвом.

"У ніч на 4 липня розрахунок навідника збив дві цілі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня російські окупанти масовано атакували Київ. У поліції показали перші кадри після обстрілу.

Внаслідок російських ударів загинуло двоє людей. Сьогодні в лікарні помер 25-річний хлопець.